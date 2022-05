GALERII ⟩ Naise hobi on terve köögi enda alla neelanud

Nooblis Richmondi linnaosas elav San on võrdlemisi värske rohenäpp. Kõik sai alguse, kui ta pandeemia tõttu koju jäi. Soov tuppa rohelust tuua oli suur ning San alustas mõnest taimest. Nagu öeldakse – süües kasvab isu ning naise klorofülli täis sõprade arv on tublisti tõusnud.

Nüüd leiab 47-aastase Sani kodust üle 200 taime! Üllataval kombel, ei ole see lõbu, arvestades kollektsiooni suurust, naisele kuigi kalliks maksma läinud. San ütleb, et on taimedele kulutanud mitte rohkem kui tuhat naela ehk natuke üle 1150 euro. Taimed on ta ostnud supermarketist, viinud koju ja hoolega suureks kasvatanud.