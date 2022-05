Väetisekriisi leevendamiseks käidi välja idee, mis võib paljudes ebamugavust tekitada

Üheks võimalikuks alternatiiviks on hakata uuesti tööstuslikult väljaheiteid kasutama. Lindude ja loomade väljaheiteid on väetamiseks kasutatud tuhandeid aastaid, kuid tänapäeval toetutakse põhiliselt sünteetilistele väetistele.

AFP avaldas raporti, kus uuriti uriini, kui võimalikku väetiseallikat. Sünteetilistes väetistes on olemas lämmastik, fosfor ja kaalium. Need kolm on tööstusliku põllumajanduse jaoks üliolulised. Sama kolmik leidub ka inimese uriinis.

Ilma töötlemata uriini väetisena kasutada ei saa – see lõppeks tõsise reostusega. Esimesed katsed, uriini väetisena kasutada, on juba tehtud. Kuulsaim neist leidis aset Taani Roskilde muusikafestivalil, aastal 2015, ning kandis nime «Piss to Pilsner». Inimeste uriin koguti kokku, töödeldi ning kasutati odrapõldude väetamiseks.