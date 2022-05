Tippmaakler räägib, millega peab maale kinnisvara ostes arvestama ning kust tegelikult parimad pakkumised leiab

Suvehooaeg on juba tulekul ja loomulikult soovite meie kaunimat aastaaega maal veeta. Värske õhk, vaikus, rahu, ühtsus loodusega, see on see, millest oleme unistanud, kõik mille nimel püüame linnast välja pääseda ja endale suvekodu või maja osta. Loodust reostavate ettevõtete puudumine, võimalus eemalduda suurlinnast, värsked mahetooted, on suurimateks prioriteetideks puhkusekoha või alalise elukoha valikul.