Taimetoitlastest sõpradele süüa teinud mees söötis neile searasva ning üllatus, et nad ta peale pahased on

Sotsiaalmeediasse kurtma läinud mees kirjutab, et ta parim sõber ja terve tema perekond hakkasid kaks aastat tagasi taimetoitlasteks. Otsus taoline elumuutus teha ei olnud seotud eetiliste põhjustega, vaid hoopis tervislikega.

Apsakaga maha saanud mees kirjutab, et tähistas sõprade ja pere seltsis hiljuti Mehhiko püha Cinco de Mayo't ning seadis selle jaoks üles taco-baari, et külalised end ise teenindada saaks. Ta oli mõelnud ka oma taimetoitlastest sõprade peale ning valikusse ka taimsed söögid lisanud.

Tüli tekitanud «taimseks» taco-täiteks olid mustad oad, kuid mehel jäi külalistele mainimata, et kasutas ubade valmistamiseks searasva. «Iga kord, kui nad külas käivad, veendun, et ka neile midagi süüa oleks. Üks taco-baaris olnud valik olid mustad oad. Ma olen ube alati keetnud koos lihaga, et neil parem maitse oleks. Sel korral jätsin liha välja, kuid kasutasin natukene searasva, et praadida sibulat ja küüslauku, mis ubadega kokku segatakse.»

«Arvasin, et see on nii väike osa tervest roast, et see ei ole probleemiks,» lisas ta, kuid kui külalised mehe valmis keedetud ube sööma hakkasid, küsisid temalt, kuidas ta oad valmistas. Külaliste šokk oli suur, kui said teada, et ubade sisse käinud sibulat ja küüslauku on searasvas praetud.