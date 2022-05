Pere müüs maha maja, et vabatahtlikult viiekesi kaubikusse kolida!

Keira (29) ja Richard (34) on vanemaks kolmele lapsele: kuueaastasele Piperile, nelja-aastasele Jackile ja üheaastane Teddy. Elasid nad üsna tavalist elu, kuid vanematel tekkis peas plaan elada hoopis ratastel. Mõeldud-tehtud, ostsid nad suure valge kaubiku ja ehitasid sellest omale kodu. Kõik viis mahuvad sinna ära ja tundub, et ruumi jääb ülegi.

Noorpere reisib mööda Euroopat, avastades uusi kultuure ja kogedes uusi elamusi. Maha müüsid nad hiljuti isegi oma maja, et uut elustiili finantseerida. Lapsed on veel noored ning nende õpetamisega saavad vanemad ise hakkama. Eks see oligi eelduseks, et selline elumuutus teha.