«Appi, ma vihkan koristamist!» 6 kavalust, kuidas see töö palju mõnusamaks muuta

Kui otsisin oma koristusvaenulikkuse tagamaid jõudsin välja põhjuseni. Minu jaoks on see alati olnud sundus ilma selgituseta. Nüri, tuim, korduv asi, mida lihtsalt peab tegema. Alles üsna hiljuti taipasin, et saan siin ju kasutada samasugust strateegilist lähenemist nagu kõike muud tehes. Kaardistan eesmärgi, meetodid ja ressursid, lepime eesmärgid ühiselt kokku ja korras. Mida see sisuliselt tähendab? Seda, et soovides korras tuba pole sugugi ainuvõimalik lahendus see, et ema peab tolmulapiga ühte heitma... /jätkub/