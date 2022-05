Sa ei kujuta ette, kui vinge elamine selles Tartu paneelikas asub!

Annelinna linnaosas, 9-korruselises paneelmajas, asuvat korterit läbib julge disainijoon. Kaheksandal korrusel asuvas elamises on suur esik, köök, elutuba, kaks magamistuba, vannituba, koos saunaga, ja garderoob. Ruutmeetreid on kõigi tubade peale kokku 77,7. Lisaks veel kaks rõdu, millest üks on lahtine ja teine kinni ehitatud.