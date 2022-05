Pea kõikidel tänapäeva külmkappidel on uste sees spetsiaalne munarest, andes tarbijale märku, et just see koht on sobivaim kanamunade hoidmiseks. Ukse tihedast avamisest ja sulgemisest tingituna pole neil riiulitel paraku just kõige ühtlasem temperatuur, kirjutab news.com.au.