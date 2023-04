ETTEVAATUST ⟩ Mõjuv põhjus, miks ei tohiks tühja kõhuga kohvi juua

Väga paljudel on komme hommikusöök vahele jätta ning alustada oma päeva tassi hõrgutava kohviga. Tühja kõhu peale kohvi joomine aktiviseerib aga maohappe tootmise, mis võib omakorda kahjustada mao limaskesta, põhjustada seedimisprobleeme ja mitmeid muid ebameeldivaid kõrvalmõjusid. Lisaks võib see suurendada ärevust ja põhjustada keskendumisraskusi.

Kuna kohv on happeline, võib see LiveStrongi andmetel ühtlasi põhjustada happerefluksi ja kõrvetisi. Samuti tõstab see kortisooli ehk stressihormooni taset organismis.