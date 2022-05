PILDID ⟩ Ihkad linnakärast eemale? Järvamaal ootab nunnu palkmaja uut omanikku

Tegu on renoveeritud vana palkmajaga, mis on sisuliselt uus, ent mis kannab endas vana maja hõngu, väärikust ja eripära. Tallinnast ligemale 60 kilomeetri kaugusel asuv pesapaik vahetab omanikku 150 000 euroga.

Vanast algupärasest majast on säilitatud ainult kolm originaalset palkseina ja kõik muu on põhimõtteliselt uuesti ehitatud. Maja esimeselt korruselt leiab kööginurgaga elutoa, WC ja duširuumi. Korrus ülevalpool on magamistuba, mille mõlemas otsaseinas on aken.

Vaatamata sellele, et osad viimistlustööd on veel lõpetamata, on võimalik majja koheselt sisse kolida. Olemas on ka kasutusluba. Kõrvalhoonetest on siin 27,8-ruutmeetrine kahe kambriga vana ait ja 31-ruutmeetrine kuur.