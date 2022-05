IDEE ⟩ Naine ehitas kassidele trepi alla päris oma toa

Ühe kassi nimi on Guliver ning tema on juba 15-aastane, teine kannab nime Frankie ning tema on nelja-aastane. Kassitoa ehitas Peggy ise. Ta seadis oma karvaste sõprade jaoks üles trepi, millel ronida, võrkkiige ning platvormi, mille otsas kaks voodit. Ruum on kaunistatud erinevate dekoratsioonidega, näiteks vaip, pisike diskokuul ja seinakaunistus, millele fotod kinnitatud. Ka kasside toidukausid on tuppa viidud, et loomad rahus süüa saaks. Igati armas ja tore ruumike kahele seltsilisele, et ka nemad natukene privaatsust saaks.