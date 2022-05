LÕIKELILLEDE ABC ⟩ Tee nii, et kaunid õied pikalt püsiks!

Esimesena vali välja vaas. Lilled ei tohi vaasis liiga tihedalt koos olla, kuna see loob keskkonna mikroobide vohamiseks. Vaas tuleb enne kasutamist puhtaks pesta, kasutades selleks seepi ja sooja vett. Eriti usinad võivad lisaks vaasi valgendajaga puhastada, sedasi hävivad kõik mikroobid, mis vaasis on.

Järgmisena pane vaasi toasoe vesi. Veega ära liialda, seda peab olema piisavalt, et varte otsad sisse ulatuks, liiga palju vett teeb rohkem kahju kui kasu. Lisa veele lilletoitu – see aitab pikendada lõikelillede eluiga, andes neile vajalikke toitaineid, hoides lillevee pH-taset ja puhastades lillevett bakteritest. Lilletoitu on võimalik osta kauplusest, kuid seda saab ka omal käel valmistada (juhis, kuidas seda teha, on lisatud artikli lõpus).