PILDID ⟩ Muhu saarel pakutakse tõelist maiuspala müügiks

Pakkumine sisaldab Windmill puhkemaja ja seitset elamukrunti, millest üks, Kukemetsa kinnistu on hoonestatud uhke ja võimsa Hollandi tüüpi puittuulikuga. Siin on ka külalistemajaga saun ning täisvarustuses väliköök, mille teeb eriti efektseks selle puidu ja klaasi kombinatsioon. Tegu on oma kandi ühe populaarseima majutusasutusega.