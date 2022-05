Jama lugu! Prantslaste ühest lemmiktoidust saab haruldus

Ülemaailmne linnugripi puhang sai alguse juba kaks aastat tagasi. H5N8-alatüüp on kanda kinnitanud ka Prantsusmaal, mis sundis hane- ja pardikasvatajaid linde massiliselt hukkama, et levikule piir tõmmata. Jõupingutused viiruse leviku kontrollimiseks, ei ole aga loodetud edu toonud ning Prantsusmaa seisab silmitsi foie grasi defitsiidiga.