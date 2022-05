Turg hakkab üle kuumenema! Tartu üürikorterite defitsiit tekitab juba järjekordi

Kui varem küsiti maaklerite käest, kas ehk midagi uut ja huvitavat on müüki tulemas, siis nüüd on sellele lisaks hakatud uurima, mida ja millal on saabumas üüriturule. Mitmed kliendid, kes on üürikorteritest ilma jäänud, võtavad ennast nii öelda üüripakkumiste järjekorda.