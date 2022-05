SUUR KÜSIMUS ⟩ Kas hetkel tasub kodu pigem osta või üürida?

Huvi soodsamate üüripindade vastu on suur

Üürikorterite turul on Tanel Rebase sõnul hetkel kõigi aegade kõige kuumem olukord. See on tema sõnul eelkõige tingitud Ukraina põgenike soovist leida Eestis elamiseks soodsamaid üüripindu, vahendab kinnisvaraportaal City24.

«Kui ukrainlased on valmis madalama hinnaga kortereid üürima, ehkki neid pole kuigi palju saada, on märgata, et kohalik elanik vaatab hetkel veidi kallimate üürikorterite poole. See mõjutab ka üürituru hinnapakkumist, mistõttu on üüriturg hetkel tõepoolest väga kuum,» kinnitas ta.

Ostmist tasub üürimisele alati eelistada

Ehkki osadele korteri või maja ostust huvitatud inimestele käivad praegused hinnad üle jõu, ei paku sellele hetkel leevendust ka üüriturg. See kõik võib õigustatult tekitada küsimuse, kas hetkel on targem korterit üürida või siiski osta, olenemata kõrgetest hindadest.

Tanel Rebane soovitab siiski alati eelistada korteri ostmist selle üürimisele. «Kodu ostmiseks ei ole kunagi halba aega ning see kehtib ka täna. Ent kui küsimus on, kas osta korter investeerimiseks, siis see on koht, kus tuleks natuke tõsisemalt mõelda. Endale kodu ostmiseks on aga alati hea aeg,» kinnitas ta.

«Kui sinu laenuvõimekus on korteri soetamiseks piisav, on see otsus sinu jaoks kordades odavam kui üürimine. Kui me mõtleme sellele, mis on inflatsioon, laenuintress ja oodatav tootlus, siis hoiab see tugevamalt nokaga ülespoole ja korteri ostmise kasuks. Seega tasubki tehinguid teha kindlasti pigem ostmise, mitte üürimise jaoks,» selgitas Rebane.

Kas oodata või mitte?

Siiski võib käimasolevate kriiside valguses tekkida küsimus, kas ehk poleks mõistlik kinnisvara soetamisega veidi oodata. Tanel Rebane ei usu, et olukord lähiajal muutuda võiks. «Minu arvates pole vahet, kuna hetkel ei ole näha, et lähitulevikus hakkaksid kinnisvarahinnad langema. Seega ei tasu muretseda, kas kahetoalisel kesklinna korteril on hetkel ostjate seas lööki või mitte – see ostetakse igal juhul ära,» ütles ta.