ANALÜÜTIK ⟩ Müügiks on täna veel ideaalne aeg

«Kui kellelgi on lähitulevikus plaanitud kinnisvara müüa, siis täna on veel selleks muidugi ideaalne aeg, kuid on märgata, et elamispindade pakkumine on järelturul 2022. aasta algusest üleriigiliselt asunud taas suurenema, viidates nõudluse poolel aset leidvatele struktuursetele muutustele ning asjaolule, et turuaktiivsuse langus Eesti korteriturul tõenäoliselt lähitulevikus jätkub,» nendib Eliste.