NÜÜDISAJA TÕDE JA ÕIGUS ⟩ Mida teha, kui naabri elustiil ei meeldi?

Viimaseks lükkeks midagi ette võtta sai Margarita jaoks läinud aastal Ümera tänaval aset leidnud traagiline juhtum, kus vanem mees tappis oma naabri, noore kahe lapse ema. Ründaja nimetas oma teo põhjuseks naabri korterist kostnud müra. «See pani mind muretsema, et üht inimest võib naabri juurest kostev müra ajendada toime panema nii traagilise lõpuga kuritegu. Selle juhtumi järel pöördus meie poole mitu väikeste lastega peret, kelle naabrid olid juba kaevanud nende kodust kostva müra peale. Nad kartsid, et nendegagi võib juhtuda midagi sarnast. Samuti pöördusid meie poole inimesed, kelle rahu naabrid pikemat aega häirinud on. Teadsin, et meil pole head kompleksteenust, millega inimesi aidata, ja see viis mind mõtteni, kuidas selle luua saaksime,» kirjeldas ta viisi, kuidas jõudis naabrirahu teenuse disainimiseni.

Margarita Ingel Foto: Politsei- ja piirivalveamet

Kastist välja

Niisugune moodne termin nagu teenuse disain võib esialgu tunduda võõras. Kuidas saab olla uuendusmeelne politseitöös ja osutatud teenust disainida kui hästi istuvat rõivast kliendi selga? Margarita väitel on tegu lihtsalt politseinike ja nende koostööpartnerite pingutusega selle nimel, et teenus, mida inimestele pakutakse, oleks parim võimalik lahendus nii inimestele, kelle jaoks see on loodud, kui ka politseinikele, kes teenust pakuvad.

Margarita sõnul on seejuures väga oluline inimestelt endilt küsida, mida nad vajavad, ning erinevaid koostööpartnereid kaasata, juba teenuse loomine ise on suur õppetund ja väärtuslik kogemus.

Naabrirahu meeskond. Foto: Erakogu

Kuidas jõuame arusaamani, et vajame uut teenust? Ajend või tõuge uue teenuse loomiseks tuleb ikkagi kasutajalt. «Protsess saab alguse sellest, kui näeme, et kasutajal ehk inimesel pole murele sobivat lahendust. Heaks näiteks on naabritevahelised arusaamatused. Politseinikele tekib seeläbi lisatööd, aga see pole midagi, kui räägime olukorrast, kus inimene abi ei saa,» sõnas Margarita.

Margarita soov on naabrirahu teenusega juhtida tähelepanu sellele, et konfliktiga tuleb hakata tegelema kohe, mitte lasta sel käärida.

Enda sõnul ei teadnud ta tavalise politseinikuna enne naabrirahu teenuse loomist teenuse disainimisest suurt midagi. «Kui tekkis idee käsitleda seda varasemast kuidagi teistmoodi, võtsin eeskujuks meie oma rahunemispeatuse. See oli esimene kord, kus lähtusime liiklusjärelevalves suurimat lubatud piirkiirust ületanud inimeste trahvimise asemel mittekaristamisest. Kogu see idee on juba rohujuuretasandil varasemast erinev. Mind inspireeris ka see, et isegi olukorras, kus seadus rahunemispeatust ei toetanud, leidsime sellest hoolimata viisi, kuidas seda katsetada. See ajendas mindki kastist välja mõtlema,» lisas Margarita, kelle sõnul on julgus mugavustsoonist väljuda ning läbikukkumishirm ületada juba pool võitu.