6 näpunäidet, kuidas taime eest edukalt hoolt kanda

Isegi teadus ütleb, et taimede läheduses olemine teeb sulle head. Ehk on saabunud aeg, et oma armsatele taimedele selle eest tasuda? Siin on mõned näpunäited IKEA-lt, kuidas taimede eest hoolitseda, et saaksid nende kaunist välimust kauem nautida.