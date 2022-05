GALERII ⟩ Harku valda kerkiv supermarket sai sarikate alla

Hoone arendaja Capital Mill on võtnud sihiks, et hoone saaks keskkonnasõbralik ja selle eluring võimalikult pikk. Sama väärtus on oluline ka Prisma ja Harku valla silmis, kes peab seda oluliseks ka tuleviku arendusprojektide puhul.

Roo Prisma ehitustööd said alguse 2021. aasta augustis ja hoone valmib juba tänavu aasta sügisel. «Roo tänava kinnistu asukoht on logistiliselt väga soodne ja inimsõbralik, sest keskusel saab olema hea ühendus nii ratta- kui ka magistraalteedega. Keskuse vahetuslähedusse jäävad Paldiski maantee ja Järvekalda tee, tänu millele leiab keskuse juurde tee veelgi rohkem inimesi,» ütles hoone arendaja, Capital Milli ehitusdirektor Silver Neemelo.

Vallavanema sõnul on Harku vallas jätkusuutlikud lahendused igati hinnas. «Juba täna soovitame uute arendusprojektide puhul arendajatel elektriautode laadimispunkte kaupluste juurde planeerida, sest see aitab kaasa ökoloogilise jalajälje vähendamisele. On vaid tore, et tänaste elektrihindade juures, mis ilmselt ka tulevikus ei alane, otsivad ka arendajad ise üha enam energiasäästlikke lahendusi, mis aitaks püsikulusid minimeerida,» rääkis Harku vallavanem Erik Sandla.

Roo Prisma avamisega loob Prisma Peremarket Harkusse juurde üle 20 töökoha. «Värbamine on juba alanud ja huvi korral tasub meiega ühendust võtta,» lausus Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

«Roo Prisma kaupluse avamine Harkujärve piirkonnas on igati tervitatav, kuna tegemist on kiiresti areneva piirkonnaga. Sinna on planeeritud ligi 400 elamuühikut, millest on tänaseks realiseeritud veidi üle saja. Selle piirkonna jaoks on loodav kauplus kindlasti hea koht ostude sooritamiseks. Muidugi on meil ka hea meel, kui meie oma valla inimesed saaksid seal, kodu lähedal, tööd,» lisas vallavanem.