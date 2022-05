Kohvihoolikud, rõõmustage! Joogis sisalduvad ained annavad väga olulised eelised

Väljaanne Mashed kirjutab, et nii kohv kui ka tee sisaldavad erinevat tüüpi polüfenoole, mis võimsate antioksüdantidena kaitsevad organismi südamehaiguste, diabeedi ja vähi eest. Polüfenoolil on antioksüdantidega sarnased omadused, kuna need aitavad võidelda vabade radikaalide vastu ja vähendada põletikku. Polüfenoole sisaldavad ka mõned toiduained, sealhulgas vürtsid, vein, tee ja tume šokolaad.

Teadlaste sõnul võime suisa 60 protsenti antioksüdantide päevasest vajadusest saada kohvist. Eat This, Not That! uuringust johtub, et inimestel, kes joovad päevas kaks või rohkem tassi kohvi, on tervislikum kõhu mikrofloora kui neil, kes joovad mainitust vähem. Terve soolestik hoiab omakorda ära mitmeid muid terviseprobleeme.