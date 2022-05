Korter kui ajakapsel: selles Viljandi majas peitub imeline kodu

Kolmetoaline korter asub imearmsas ajaloolises majas. Elamine on renoveeritud, püüdes säilitada võimalikult palju algupäraseid detaile, näiteks leivaahi, soojakapp ja ahjuuksed. Sisustus peegeldab hoone ajalugu, kuid tegemist on siiski tänapäevaste mugavustega elamisega.

Natukene üle 77 ruutmeeri suurune korter võtab enda pool tervest majast. Toad kütab soojaks asi, lisaks on köögis puupliit ja vannitoas elektril töötav põrandaküte.

Mäe nõlval asuva maja akendesse paistab hommiku- ja lõunapäike. Korteris on kaks sissepääsu ning maja taga oleva sissepääsu ees on terrass. Imeline koht hommikul kohvi juua! Lisaks kuulub elamise juurde panipaik, keldriboks ja kaks kuuri.

Korter asub Viljandi vanalinnas, seega on kõik eluks vajalik käe-jala juures. Koolid, kauplused, kohvikud, meelelahutusasutused, pargid ja teised vabaajaveetmise kohad on kõik vaat et kiviviske kaugusel.