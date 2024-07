PUHAS KULD Teadlased avaldavad mitu head põhjust, miks eelistada üleküpsenud banaane

Banaani sööjad jagunevad reeglina kaheks: on neid, kes kohkuvad tagasi iga väiksemagi pleki korral, ent samamoodi leidub ka neid, kelle eelisvalikuks on võimalikult tumedate täppidega küpsenud viljad. Tihtipeale arvatakse, et pruunide laikudega banaanid on kas riknenud või hakkavad peatselt oma värskust kaotama. Tegelikkus on aga hoopis teine: mida rohkem on banaanil pruune täppe, seda küpsema, hõrgutavama ja tervislikuma viljaga on tegu.