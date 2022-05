Kahele kutile annetati inimestele mõeldud koeravoodi tootmise rahastamiseks kopsakas summa

Kahe Vancouveri ülikooli tudengi vaimusünnitus sai teoks täna ühisrahastusele, mida tehti Kickstarteri platvormil. Ühisrahastusega koguti pea 300 tuhat dollarit, tänu millele, saab tootmist laiendada ja päris ettevõttena tööle asuda. Noored väidavad, et nende hiiglaslik voodi on parim koht magamiseks ning aitab leevendada stressi ja ärevust.

Kuid iga hea ei ole ilma halvata. Paljud on pettunud toote võrdlemisi krõbedas hinnas. Voodi hakkab maksma 390 dollarit, seega on tegemist võrdlemisi kalli asemega. Ettevõtte sõnul on hind põhjendatud, kuna aset toodetakse eetiliselt ning jätkusuutlikest materjalidest.