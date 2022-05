Kinnisvaraekspert: maade ja kruntide turg rallib, suveks on oodata kuni 20-protsendilist hinnatõusu

Jaanus Lauguse kinnitusel on kinnisvarasse investeerimine kasvava inflatsiooni taustal väga tuntav trend. «Kui seni oli investeerimiseks kõige populaarsem varaklass üürikorterid, siis tõusnud müügihindade taustal on see segment pigem seisma jäänud ja uus suund on maade ostmine,» ütles Laugus.

«Sellist nõudlust pole aastaid olnud ning krunte ja maatükke otsivad nii tavainimesed kui arendajad. Ostetakse kõike – metsa, põldu ja ehituskrunte. Ka selliseid objekte, mis seni seisid ja millel on näiteks mingid segavad piirangud,» lisas Laugus.

Jaanus Lauguse sõnul soetavad inimesed maatükke reeglina laenuta ja omavahenditest. «Mingit suurt plaani polegi, ostetakse lihtsalt omale ja perele varuks. Põhjuseid on mitu – esiteks vaba raha inflatsiooni eest ära kaitsta, teiseks kaalutakse kasvavate toiduhindade valguses, et kuskil võiks olla jälle peenramaa. Kuigi otsene sõjahirm on turult kadunud, siis mõtlevad osad eestlased alalhoidlikult, et kui oht peaks jälle kasvama, siis on kuskile linnast pakku minna – ajalooliselt on eestlase parim varjend mets,» rääkis Laugus.

«Tühja krunti või maatükki ostes peab arvestama, et erinevalt korterist on see pikem ja vähem likviidsem investeering. Samuti ei anna see igakuist üüritootlust. Varasemad kriisid on näidanud, et turulanguse korral saab just maa hind kõige suurema hoobi ja seda on siis raske rahaks teha. Pikas plaanis on maa hinnad siiski alati tõusvad olnud,» lisas Laugus.

Uus Maa Kinnisvarabüroo juhi sõnul on kõige tuntavam huvi suuremate tõmbekeskuste lähedal ning Harjumaal asuvate maatükkide vastu. «Peamiselt otsivad tavainimesed odavama otsa krunte. Aga ka väga kallite tehingute osas lüüakse rekordeid – hiljuti müüdi Viimsis üks krunt näiteks 1,5 miljoniga,» rääkis Laugus.

«Peale tavainimeste otsivad ja ostavad krunte kokku ka kinnisvaraarendajad. Arendajad tunnetavad, et seoses ehitusmaterjalide defitsiidiga ootab ilmselt järgmised aasta-paar ees seisak, aga siis loksub elu tagasi paika ning uuele tõusulainele tahetakse juba valmis arendusplaanidega vastu minna,» kommenteeris Laugus.