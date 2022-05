NUTTA VÕI NAERDA? ⟩ Kendall Jenner ei saa lihtsa argitegevusega hakkama

Sotsiaalmeedias ringlevad kaadrid panevad kahtlema noore modelli elukogemuses: kas tõesti pole Kardashianide klanni üks liikmeid kunagi nuga käes hoidnud? Või on tegu esimese korraga, mil Kendall Jenner kurki viilutab?

Neljapäeval Ameerikas eetris olnu «Kardashianide» seriaali uues episoodis võis näha Kendallit tema ema juures aega veetmas. 26-aastane modell vaatas küsiva pilguga köögis ringi, mispeale ema pakkus, et laseb isiklikul kokal talle kiire suupiste valmistada, vahendab independent.co.uk.

«Ma teen seda ise. Pean lihtsalt natuke kurki tükeldama. See on päris lihtne,» kostis seepeale Kendall. Staari fännid on igal juhul hämmingus, oma kohmetust ei suuda ka Kendall varjata.