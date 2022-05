TEE MÄRKMEID ⟩ Need 7 nõksu tagavad naabrist kaunima muruvaiba

Kevadeti pühendatakse palju aega ja energiat lillede, puude ja põõsaste istutamisele. Seejuures tegeletakse ebaproportsionaalselt vähe meie aedades kõige levinuma kultuuriga – muruga. K-rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets räägib, kuidas kasvatada muru, mille üle saab uhkust tunda.

Vali sobiv muruseeme

Muru külvamist võib võtta kui investeeringut aastateks, seega pole tark valida esimest ettejuhtuvat või kõige soodsamat seemet. Valida tuleks meie kliimasse sobiv, kasvukohaga klappiv ja otstarbega kooskõlas olev muru. Eesti tingimustes peab muru olema ennekõike temperatuuri kõikumiste osas vastupidav, samas näiteks paljudes lõunapoolsemates maades on muru aretades keskendutud hoopis põuale ja vähese veega toimetulemisele, mis Eestis enamasti probleemiks pole. Ühtlasi tasub teada, et lagedale päikesepaistelisele alale ja varjulisse nurgatagusesse võiks valida samuti erineva muruseemne. Paljud inimesed tahaksid ka koduaeda golfiväljaku või jalgpallistaadioni muru, aga ei arvesta, et seegi algab muruseemne valikust, tavaline koduaia muru sel juhul ei sobi, tulekski valida kas golfi- või spordiväljaku tarbeks aretatud seeme.

Hoolda niidumasinat

Ideaalse muruvaiba võib saavutada nii murutraktori, -niiduki kui -robotiga, tähtis on olla järjekindel ja masinat korrektselt hooldada ja puhastada. Kõik niidukid ja trimmerid vajavad regulaarset hooldust. Iga kasutamise järel tuleb tööriist rohust puhastada ja kontrollida, et kütust ja õli on piisavalt. Elektrilised ja akuseadmed vajavad küll vähem tegelemist, aga pole päris hooldusvabad. Kevadel tuleb üle vaadata ka filtrid ja terad. Mõnikord ei teata, et ilus muru ei sõltu niivõrd seadmest, millega seda lõigatakse, vaid selle seadme lõikevahendite teravusest.

Niida piisava sagedusega

Universaalsest niitmissagedusest ei saa rääkida, sest see sõltub mitmest tegurist, näiteks murust endast, kasvukohast, sademetest. Küll võib öelda, et enamasti alustatakse niitmisega kevadeti liiga vara, paljude teevad seda juba aprillis. Muru vajab kevadel rahulikku olemist ja seda, et saaks pärast pikka talveperioodi jõudu koguda ja piisavalt tugevaks kasvada. Seega võib esimese muru isegi nii-öelda üle käte lasta ja niitmise teha alles mai teises pooles. Hiljem võib niita muru näiteks korra nädalas, aga seejuures jälgida siiski muru ootusi - põuaperioodil niidetakse muru harvem, vihmaperioodil sagedamini.

Vali multseriga või kogujaga niiduk

Murule sobib kõige vähem see, kui pärast niitmist loobitakse niidetud muru mööda aeda ebaühtlaselt laiali. Seega võiks valida kas kogujaga niiduki, mis korjab kogu muru hilisemaks kompostimiseks kokku või multseriga niiduki, mis tükeldab muru pisikesteks tükkideks.

Väeta muru

Nii nagu väetame kevadeti lilli, hekki ja põõsaid, võiksime väetada ka muru, see tagab taimede roheluse ja elujõulisuse. Eelistada võiks pika toimega väetiseid, aga muru toitmisega üle pingutada ei tasu. Kui muru ei tundu kevadel piisavalt tugev ja elujõuline, võiks lisaks väetamisele teha täiendkülvi.

Kasta põuaperioodil

Eestis ei vaja muru enamasti kastmist, aga suvisel põuaperioodil võiks seda siiski teha. Kasta tuleks pigem harva ja korralikult, sest sage ja ebapiisav kastmine meelitab muru juured pindmisesse kihti ja teeb murule pigem halba kui head. Muru võiks kasta õhtuti või öösiti, mil päike ja palavus vett ei aurusta.

Tee umbrohu- ja samblatõrjet