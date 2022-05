PILDID ⟩ Jänedal on müüa imetabane suvituspaik

Imetabane suvituskrunt asub 60 kilomeetri kaugusel pealinnast. Siit leiab kaks elumaja, sauna ja kõrvalhooned. Pilkupüüdev, energiatõhus ja kaasaegne Finnlogi ühekorruseline palkmaja Ajari on valmistatud lamellpalgist ning on sobiv aastaringseks elamiseks. 2010. aastal valminud elamut, üldpinnaga 164 ruutmeetrit, ilmestavad suured klaaspinnad.

Ühekorruselises majas on esikuga külgnev garderoob, kööginurgaga elutuba, kaks magamistuba, hobituba, kabinet ja WC. Elutoast paremale jääb eesruumiga saunakompleks. Elutoa ja sauna eesruumist pääseb omakorda 40-ruutmeetrisele terrassile.

17 200-ruutmeetrisel krundil on oma tiigi ja voolusängiga kaunilt haljastatud aed. Neljal suurel vähest hoolt vajaval killustikupeenral kasvavad igihaljad okaspuuvormid. Aias on liigirikas valik kõrrelisi ja püsikuid. Iseäranis suurt rõhku on pandud söödavate viljadega puudele ja põõsastele. Tiigis elavad kuldkalad, samuti meeldib seal elutseda vesilikel, konnadel ja kiilidel.