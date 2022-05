PANE KÕRVA TAHA ⟩ 5 kasulikku nippi toataimede kevadiseks ümberistutamiseks

Pane paar peotäit mulda drenaažikihile ja, hoides taime õrnalt varrest, aseta juureosa potti nii, et taim asetseks selle keskel. Hoides taime vajalikul kohal ja kõrgusel, laota selle ümber uus pinnas, mis on segatud soovitatud vahekorras pikatoimelise väetise graanulitega. Väetamine on vajalik selleks, et taim saaks kätte kõik tema heaoluks ja kasvuks vajalikud toitained.

Teadmiseks! Taime juurte kärpimine ümberistutamise ajal pakub võimaluse taime kasvu kontrollida. Näiteks, kui te ei soovi, et taim jätkaks kasvamist ja tema juurestik on pikk, võite juuri veidi lühemaks lõigata. Tõsi, seda tuleb teha ettevaatlikult ja proportsionaalselt taime pikkusega – mitte jätta poolemeetrisele taimele vaid 10 sentimeetri pikkuseid juuri. Taime ümberistutamisel ja juurte moodustamisel saavad suuremad taimed pärast ümberistutamist kasu tugipulkadest, mis hoiavad neid kuni juurdumiseni paigal.

Kuidas valida väetist ja õigesti väetada?

Vältimaks taime korduvat väetamist iga paari nädala tagant, on lihtsaim valik pikatoimeline orgaaniline väetis, mis on tavaliselt saadaval graanulitena. Pikatoimeline väetis rikastab mulda kogu hooaja vältel ja järgmine väetamine on vajalik alles aasta pärast. Nii toa- kui aiataimede ja eriti söödavate taimede puhul on soovitatav valida väetis, mis sisaldab ainult looduslikku päritolu toorainet.

Toataimi, mida uude mulda ümber ei istutata, soovitatakse siiski kevadel väetada. Sel juhul võib pikatoimelise väetise graanuleid soovitatud vahekorras vanasse mulda segada. Näiteks võib kasutada pliiatsit või lusikat ja teha potti 45-kraadise nurga all neljast küljest mõne sentimeetri sügavused augud.

«Oluline on graanulid mullaga katta, kuna nende lagunemine ja imendumisprotsessid peavad toimuma pinnases. Seetõttu ei ole õige väetisegraanuleid lihtsalt mulla peale laotada. Pidage meeles, et nii pärast ümberistutamist kui ka graanulitega väetamist tuleks taime kasta. See aitab taimel juurduda ja väetisegraanulitel lagunema hakata. Kasta ei tohiks siiski liiga palju, sest orgaanilised graanulid aitavad mullas niiskust säilitada,» soovitab Kuļikovska.

Lase kastmisveel seista