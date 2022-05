Muuseumi seinas olev mõistatus leidis pool sajandit hiljem lahenduse

Elkharti nimelises linnas asuv Ruthmere'i muuseum on koduks seifile, mille sisu kohta ei teadnud veel hiljuti keegi mitte midagi. Seif on muuseumi seinas olnud juba enne selle avamist, 1973. aastal.

Nüüd on aga mõistatus lahendatud ja raudkapp lahti muugitud. Õige numbrite kombinatsiooni aitas leida Bob Deputy ja tema tütar Cathy O'Connor, kes aastakümneid tagasi samas majas elasid. Endised elanikud leidis üles muuseumi töötajad.

Isa ja tütre poolt saadud informatsiooni põhjal avati seif ning sellest leiti üks paberileht. Lähemalt uurides, tuli välja, et see on aegunud kindlustuse lepingu osa. «Kahjuks oli raha juba ammu kadunud,» kirjutab muuseum oma Facebooki lehel, seega pool sajandit lahendust oodanud mõistatus, rikkust majja ei toonud.