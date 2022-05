Kohvik on end sisse seadnud enam kui saja aasta vanuses majas, samades ruumides, kus aastakümneid tegutses apteek. Kodukohviku pere ise on poeetiliselt nentinud, et ruumid ärkasid justkui pikast unest, köhisid kopsud ravimitolmust puhtaks ja nõndaviisi tekkiski uus hingamine.