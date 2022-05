NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kuidas esimest aiarohelist shaksukasse ja raamenisse miksida?

Oma kodukandis on see pigem hommikusöök ja tähendab lihtsustatult munade küpsetamist vürtsikas tomatikastmes. Toidublogija Piret Hanson täiendab, et kuigi see tujutõstev toit on lihtne, ei saa seda kiirhommikusöögi alla liigitada. «Shakshuka nõuab pisut aeglasemat hommikut ja sobib ideaalselt nädalavahetuse kroonimiseks või pühadeaegseks hellitamiseks,» ütleb ta. Samas võib maitsvat pannirooga vabalt teha ka lõunaks või õhtuks.