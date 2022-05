Mõõgakujuliste roheliste lehtedega taim on üsna lollikindel. Tappa on seda pea võimatu – selleks peab ikka kõvasti vaeva nägema. Eks see ole ka põhjus, miks havisaba just algajatele soovitatakse. Keith räägibki, et havisaba eest hoolitsemine, tehes seda kas või nii nagu jumal juhatab, muudab rohenäpu julgemaks katsetama kätt mõne pirtsakama seltsilise kasvatamises.