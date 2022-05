PIILU SISSE ⟩ Elutoas asuva ukse taga on üsna kõhe ruum

Pisikeses Marietta linnas asuv maja on ehitatud 20. sajandi algul, kusjuures kelder olla seal juba enne olnud ning maja lihtsalt hiljem selle peale ehitatud. Võlvlaega kelder on 12 meetrit pikk ja üsna ruumikas. Miks kelder ehitati, ei ole teada. Välja on pakutud, et ehk on tegu pommivarjendiga, kuid ega keegi täpselt tea. Ilmselt on siiski tegu tavalise maakeldriga, mille peale maja ehitati.