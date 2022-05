PILDID ⟩ Otepääl on müüa oma kandi üks pilkupüüdvamaid pärle

1974. aastal valminud maakivi seintega elamus, üldpinnaga 164 ruutmeetrit, on viis tuba, millest kolm on magamistoad. Imetabase kodu esimeselt korruselt leiab suure elutoa, köök-söögitoa, esiku, sauna ja WC. Elutoast pääseb ühtlasi ka terrassile. Korrus ülevalpool on kolm magamistuba ja WC. Kahel toal on eraldi prantsuse stiilis rõdud.