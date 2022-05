ENNE JA PÄRAST ⟩ Ajahambast puretud nõukaaegne köök muutub tundmatuseni

Tihti ei oska inimesed remonti vajavas kodus renoveerimistöödega kusagilt alustada, sest kõik vajab justkui värskendust. Samas on soov vanu asju alles hoida, sest neil on sentimentaalne väärtus. IKEA Eesti sisekujundusosakonna juhi Pedro Castro sõnul piisab köögi värskenduseks tihti vaid seinte värvimisest ja köögi funktsionaalsemaks muutmisest. Lisaks võivad algupärased ja südamelähedased detailid jääda ruumi keskseks elemendiks.

Klassika ei aegu

«Stiili valikul andsid inspiratsiooni köögi vanad detailid nagu näiteks voodrilaudadega dekoratiivsein ja lagi ning vanaaegsed sööginõud. Rustikaalne interjöör on ka tänapäeval väga moes – klassikaline talumaja stiilis mööbel, naturaalne puit, palju heledaid värve ning veidi rohelust,» ütles Castro.

Valgeks värvitud lae ja seina voodrilauad ning avatud riiulid aitasid luua ruumis puhtama ja avarama atmosfääri. Samuti aitas see sööginõude unikaalsust veelgi rohkem välja tuua ning need muutusid väga oluliseks elemendiks terves köögis.

Tumedad pinnad neelavad valgust

Vanades köökides on sageli liiga vähe valgust ka siis, kui köögis on suur aken. Nõukogude ajal populaarne tumeda laudisega kaetud lagi ja seinad neelavad valgust ja muudavad ruumi väiksemaks, mistõttu ei ole tumedasse kööki intensiivsetes toonides mööbel parim valik.

Organiseeritus on pool võitu

«Pisikese köögi muudab veelgi väiksemaks tehnikat ja muid asju täis laotud töötasapind. Selle puhul aitab riiulite, riputussüsteemide ja konksude paigaldamine, et tasapind liigsest vabastada,» rääkis sisekujundaja.

Köögi tasapind oli liiga madalal ja puudus ruum toidu valmistamiseks. Sisekujundaja kasutas L-kujulise köögimööbliga ruumi maksimaalselt ära - tekkis juurde töötasapinda ning seinale paigutati kõrged kapid. Seeläbi tekkis juurde ka hoiuruumi harva kasutatavate ja suuremate esemete jaoks, et töötasapind vabana hoida. Funktsionaalsust lisasid kinnised sahtlitega kapid ja seinale kinnitatud siinid, mis uuele köögile isikupära lisasid.

Söögiriistade silma alt ära panekuks võib köögis olla piisavalt ruumi, kuid ainult sellest ei piisa. Kappe ja sahtleid organiseerides saab ka sealset ruumi efektiivsemalt ära kasutada. Siinkohal tulevad appi erinevad köögi sisustuslahendused, mis on kasulikud ka siis, kui ei ole võimalik tervet kööki renoveerida.

«Täiendavad kappidesse sisseehitatud riiulid võimaldavad kappi paremini organiseerida, taldrikuhoidjad muudavad nõude hoiustamise lihtsamaks ning karbid võimaldavad sahtlites maitseaineid, söögiriistu ja kuivaineid organiseerides ruumi kokku hoida. Sellised väikesed lisad annavad ruumi juurde, samal ajal on köök korras ning asjad mugavalt kättesaadavad,» selgitas Castro.

Valgustus loob hubasust

Köök on koht, kus tee- või kohvitassi taga toimuvad kaasahaaravad vestlused, leitakse aega iseenda ja oma mõtete jaoks. Seega on köögi puhul lisaks funktsionaalsusele oluline ka hubasus.

Selleks, et köök oleks hubane, peab see olema hästi valgustatud nii päeval kui õhtul. Integreeritud töötasapinna ja riiulile paigaldatavad valgustid on laevalgustusele suurepärane lisa ning garanteerivad köögis hubase valguse nii lugemiseks kui ka külaliste võõrustamiseks. Vana tugitooli asemele asetas sisekujundaja patjadega kaunistatud valge tooli ning hubase ja sooja atmosfääri loomiseks ka väikese vaiba.