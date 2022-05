Elizabeth II palub pikaajalisel abikäel endaga Windsorisse elama tulla

96-aastane Suubritannia kuninganna Elizabeth II on hoolimata kõrgest east jätkuvalt krapsakas ja elujõuline. Troonil oldud aastad ning peatumatult veerev ajaratas on oma töö teinud, mispärast on liikumisraskustes kuninganna otsustanud paluda oma paremal käel, assistent Angela Kellyl, tema Windsori lossi kolida, kirjutab Hello! Magazine.