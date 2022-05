HINNAD KERKIVAD ⟩ Hiiumaa kinnisvara peibutab mandrirahvast

Suvitushooaja lähenedes kasvab huviliste arv märgatavalt, kuid suurimaks väljakutseks on ostuks sobiva objekti leidmine, kuna Hiiumaa turg on väike ja võimalused piiratud. Ostud saarele on sageli emotsionaalsed ning soetatava vara rahaline väärtus enamasti esmatähtis pole. Kellel Hiiumaal juba oma kinnistu olemas, see sellest enam naljalt ei loobu.

Pelgupaik saarel

Hiiumaale kinnisvara osta soovivate inimeste peamisteks valikukriteeriumiteks on mere kaugus soetatavast majast või korterist ja kommunikatsioonide (vesi, elekter) olemasolu. Populaarsed on ka kuni 20 ruutmeetrise üldpinnaga minimajad, renoveerimist vajavad vanad talumajad ja kinnistud.

Peamisteks klientideks on väikeste lastega pered, kes on otsimas pelgupaika saarel. Peamiselt on ostjad pärit mandrilt, kus nad ka alaliselt elavad, kuid neil on olemas varasem isiklik side Hiiumaaga sugulaste või sõprade näol. On tulnud ette ka olukordi, kus saarele kolitakse tagasi välismaalt, et naasta turvalisse ja rahulikku elurütmi.

Hinnad kerkimas

Veel mõne aasta eest olid Hiiumaal kinnisvara müügihinnad väga madalad. Sageli oli raskusi kinnisvara ostmiseks pangalaenu saamisega ning ka värskelt ehitatud eramajade hindamisaktid jäid alla ehituse omahinna.