LUMMAV GALERII ⟩ Tallinna botaanikaaias avatakse homme võimas säntpooliate näitus

Näituse ajal müüakse säntpooliate haruldasi sorte, juurdunud lehepistikuid, neile sobilikku mulda ja eriväetist. Kohapeal on võimalik saada konsultatsiooni gesneerialiste kasvatamise kohta ning näidatakse õppefilmi gesneerialistest ja nende kasvatamisest kodustes tingimustes. Žürii valib näituse kauneima taime.

Säntpoolia sortide rohkus on üllatavalt suur ja mitmekesine. Aretatud on enam kui 2000 sorti. Tuntakse liht- ja täidisõielisi, tähtja õiega, kurruliste ja roheliste kroonlehtedega sorte. Kõige ebatavalisemad on halli või kollase õiega säntpooliad.