PILDID ⟩ Eesti kuurortlinnas on pakkumisel imearmas mereäärne pesapaik

Tegu on merelähedases eramajade piirkonnas asuva puhkemajaga, mis on valminud aastal 2005. Elamus, üldpinnaga 55,3 ruutmeetrit, on kaks vaheuksega ühendatud poolt, kus mõlemal poolel on oma sissepääs, kööginurk, elutuba, katusekorrusel paiknev avatud magamistuba ja sanitaarruumid.