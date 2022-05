PILDID ⟩ Vaikus ja linnulaul! Viljandimaal on müüa imetabane sümbioos uuest ja vanast.

Tegu on 1901. aastal nurgakivi saanud talukohaga, millega kaasneb oma ujumispaik, suitsusaun ja 2,45 hektarit põllumaad. Talukohta müüakse kogu selles leiduva mööbli ja tehnikaga.

Krundil asuv uhke palkmaja on kokku ehitatud maakivist küüniga. Viimast saab tänu korralikule siseviimistlusele kasutada lisaks garaažikohgale ka erinevate ürituste korraldamiseks. Kõik krundil asuvad hooned, väljaarvatud ait, mis on hetkel kasutusel panipaiga-kuurina, on läbinud põhjaliku uuenduskuuri viimase 15 aasta jooksul.