OSALE KA! ⟩ Kutseõpe kogub korteriühistute juhtide seas populaarsust

Sügisel alustasidki lisaks veel kaks kursust: üks lisakursus Tallinnas ja teine Pärnus. «Tänaseks on kutseõppe läbinud 116 korteriühistu eesvedajat ning õpingud käivad veel 45 inimesel, kes alustasid eelmisel sügisel,» tunneb koolitusjuht heameelt.

Leitakse, et saadud teadmised aitavad näiteks paremini hakkama saada korteriühistu juhi igapäevatööga. Esimeste kursuste õpilaste hulgas oli aga nii mõnigi, kes lõpuaktusel tunnistas, et on oma elukutset vahetanud ja asunud tööle kinnisvarasektoris.