LAISKUS POLE PATT ⟩ Koristusekspert avaldab mõjuva põhjuse, miks jätta hommikul voodi tegemata

Hommikul tegemata jäetud voodi pole mitte laiskuse, vaid hügieenist lugu pidamise märgiks, arvab Ameerika puhastusekspert Dana. Põhjus on lihtsamast lihtsam. Voodipesu vahele öö jooksul kogunenud niiskus on nimelt suurepäraseks keskkonnaks tolmulestadele, kes meie surnud naharakkudest toituvad. Voodipesu soe ja niiske keskkond võimaldavad lestadel edukalt oma numbreid kasvatada, kirjutab New York Post.