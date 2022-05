Selles Airbnb öömajas on sõna otseses mõttes lakkamatu sumin

Sel reedel on ülemaailmne mesilaste päev, mil ökosõdalased ja loodushuvilised tõstavad aupaistesse mesilased ja nende osatähtsuse meie planeedil. Tähtsa päeva tähistamiseks on Itaalia mesinik Rocco Filomena otsustanud luua ainulaadse Airbnb öömaja, millega suminat tekitada.

Suminast isemoodi majakeses puudust ei tunta, kuna Wonder Bee & Bee nime kandva maja seintest leiab mesilindude pesapaigad. Öömajaliste sissepääsu kõrval on ka mesilaste sisse- ja väljapääs. Ei tohi unustada, et öömajalised on majas kõigest külalised, kes magavad sumisevate kaaslaste valvsa pilgu all.