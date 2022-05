KINNISVARAPORTAAL ⟩ Õhus on märgid defitsiidi pöördumisest

Pakkumiste arvu stabiliseerimine on portaali andmetel esimene pääsuke, kes kuulutab, et elamispindade müügipakkumiste defitsiidi aeg võiks ehk läbi hakata saama. Pakkumiste nappus on leevendust saamas läbi liiga kõrgele kerkinud hinnataseme. See on turule toonud kinnisvaramüüjad, kes loodavad kinnisvarale hea hinnaga ostja leida.