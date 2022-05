SÕNA EKSPERDIL ⟩ Üüriturg on tehtud odavatest korteritest tühjaks

Pindi Kinnisvara maakler Anton Novikov ütles, et kui veel veebruaris olid äärelinnade kehvemas seisukorras, kuid elamiskõlblike ühe- ja kahetoaliste standardsuurustega korterite kuuüüride alampiirid vastavalt 150 ja 300 eurot, siis nüüd on selliste korterite odavamad pakkumised kasvanud sõltuvalt tubade arvust 200 ja 400 euro peale. «Kui aga otsida heas seisukorras elamispindu, tuleb alampiirile 150-200 eurot otsa liita,» sõnas ta.

Hinnatõus on olnud asjatundja sõnul väga järsk, sest enamus põgenikke pidi koduriigist lahkuma kiiruga ning neil puuduvad ka stabiilsed sissetulekud, mistõttu muutus turg kõige aktiivsemaks just odavamas segmendis.

«Selles tootegrupis on turg tühi. Varem ei olnud kõige odavamad korterid eriti atraktiivne kaup ja neid oli valikus palju, kuid nüüd on olukord vastupidine. Kui veebruari lõpus oli Tallinnas 1300 vaba üürikorterit, siis nüüd on neid umbes 750. Langus on olnud just peamiselt soodsamate varade arvelt,» lisas Novikov.