Kala mädaneb peast! Tallinna vanalinn hakkab linnakeskusena hääbuma

Vaikelus tukslev tagahoov

Antud juhul saaks ning võiks olla kaasarääkijate hulk palju suurem, sest tegemist on terve Eesti rahvusliku uhkusega. 1997. aastast UNESCO maailmapärandi nimekirja kuulumine seab meile kõikidele ka moraalse kohustuse hoida vanalinna atraktiivse ja aktiivse keskkonnana, kuhu tahetakse minna, kus tahetakse olla ning kust tagasi tullakse alati natuke targemana. Kui 25 aastat tagasi UNESCO ehk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’i esindajad Tallinna vanalinna maailmapärandi nimistusse kandsid, siis vaevalt pidasid nad silmas kõigest 3 päeva aastas aset leidvaid vanalinnapäevasid, episoodilisi restoranide allahindluskampaaniaid ning juhuslikke kirikuvõlvide all peetud kontserte.

Eesti lipulaev vajab uut teeviita

Jättes UNESCO nüüd korraks kõrvale, siis Tallinna vanalinn on meie linnaruumide linnaruum. On ekslik arvata, et kinnisvara kui üksik ühik ning linnaruum kui tervik ei oleks omavahel tihedalt seotud. On siililegi selge, et eelmainitud Telliskivi, Noblessneri ning Rotermanni elu ja melu taga ongi edumeelsed kinnisvaraarendajad, kelle otsene huvi on piirkond muuta võimalikult läbikäidavaks ja atraktiivseks. Vanalinnas selline huvigrupp puudub, kuna seal ei tohi midagi juurde ehitada. Pigem tekib vastupidine efekt – monoliitse vanalinna elanike (ja muinsuskaitsjate) huvi on hoida keskkonda võimalikult stabiilse ning konserveerituna ja see tekitab kõige uue ja huvitava vastu printsipiaalse vastasseisu.