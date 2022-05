Saku kutsub Eestimaad värskendama ning jagab 50 000 eurot säravate ideede elluviimiseks

Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on oodatud väga eriilmelised projektid kõikjal Eestis. Ainus tingimus on see, et projekt oleks kestlikku laadi. «Äkki on just teie kodukohas mõni räämas parkla, kuhu saaks rajada spordiväljaku. Võib-olla on mõni laululava väga ära väsinud väljanägemisega ja vajaks veidi kõpitsemist. Või on hoopis midagi kolmandat-neljandat, mille ülesvuntsimine annaks nii ühist tegutsemislusti kui ka sooja tunde, et kodupaik on nüüd parem kui enne,» räägib Härms.