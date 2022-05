Elamu korras dokumentatsioon tagab õnnetuse korral kiireima tagasitee igapäevaellu

Kui kortermajal on kindlustatud hoone karp, sealhulgas katus ja fassaad, ei ole tegemist täislahendusega. Vältimaks õnnetuse tagajärjel tekkinud suuremaid kulutusi, peaks korteriomanikul olema oma korterile tehtud eraldi kodukindlustus. See aitab õnnetuse korral korterisiseste taastustöödega, sest korteriühistu hoone karbi kindlustus katab kortermaja puhul osa, mis kuulub ühisomandisse.

Suhtlus kindlustusandjaga ei piirdu aga ainult lepingu sõlmimisega. Koduomanikel kipub ununema, et korteri remonttöödest peab teavitama ka oma korteri kindlustusandjat. Kui algamas on suurem remont või ümberehitus, mis tekitab müra või on plaanis maha võtta mittekandvaid seinu, tuleb see kooskõlastada ka korteriühistuga. Suuremate muudatuste on vaja kooskõlastada tööd kas omavalitsuse, päästeameti või muinsuskaitseametiga vastavalt nõuetele.