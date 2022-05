NÄDALA RESTORAN ⟩ Käsmu Kaspervikis on juba suvi!

Vaid tunnike sõitu Tallinnast mööda põhjarannikut ja... seal ta ongi. Käsmu, saksapäraselt Kasperwiek. Vana jõukas kaptenite küla, kus elasid kuulsad eesti meresõitjad ja laevaomanikud, kaptenid ja tüürimehed. Kunagi suvitasid taltsa tuulega rannaribal baltisakslased, hiljem, kui vilgas mereelu nõukogude ajal katkes, nautis Käsmu lahesopi briise ning külaelu idülli kunsti- ja kirjarahvas, sekka mõni kohalik kalur. Sumedad päikeseloojangud, kivikülvide ja suurte rändrahnudega merekallas, kõrged rannamännid – küllap sai helilooja Ülo Vinter just seal suvitades ainest lauluviisiks Enn Vetemaa sõnadele «Majakene mere ääres», mida tuntakse rahvasuus loona «Kui on meri hülgehall» kultusfilmist «Siin me oleme».